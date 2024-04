Dive, adultere, gay e transgender. Storie di scienziati ‘diversi dal solito’

Stasera alle 21 a Palazzo Dolcini di Mercato Saraceno appuntamento con la nuova edizione di "Diverso dal solito. Diritti civili e linguaggio inclusivo on stage". Una rassegna collegata alla stagione teatrale curata da Sillaba in co-progettazione con il Comune di Mercato Saraceno: conversazioni teatralizzate per riflettere su diritti civili e linguaggio inclusivo, introdotte da Roberto Mercadini. Protagonista di questo ultima serata sarà Marco Tonti, presidente Arcigay di Rimini, con un intervento scenico dal titolo "Deviazioni standard. Donne, omosessuali e transgender nella storia della scienza, della tecnologia e dei videogame".

Quando si racconta la storia della scienza e della tecnologia spesso si ignorano i lati umani di chi quella storia l’ha fatta. È una storia maestosa fatta anche di tragedie, curiosità, mascheramenti, rinunce. In statistica si definisce ‘deviazione standard’ una misura della scostamento dalla media. "Le storie che racconteremo – dice Marco Tonti – sono appunto delle deviazioni dalla dominante del maschio etero bianco, ma scopriremo anche che esse sono in un certo senso lo standard perché ogni persona ha una storia unica e originale. Come la storia del matematico ed eroe di guerra che salvò l’Europa e che morì perseguitato perché omosessuale Turing). Come la storia della Premio Nobel sgradita in Svezia perché adultera (marie Curie).Come la storia della star sexy di Hollywood che inventò un sistema di crittazione radio troppo avanzato per l’epoca (Hedy Lamarr, nella foto)".