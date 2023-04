Diventerà sacerdote a 65 anni "Dopo una vita da insegnante ho deciso di consacrarmi a Dio"

di Andrea Alessandrini

Entro l’anno la diocesi di Cesena potrebbe avere un nuovo sacerdote ordinato a 65 anni. E se non sarà nel 2023,la consacrazione avverrà nel 2024.

Si tratta di Altenio Benedetti, classe 1958, ormai al declinare della sua vita laicale, persona nota in città, insegnante in pensione dopo una lunga militanza didattica al liceo scientifico Righi dove ha insegnato Scienze naturali. Impegnato nel volontariato sociale di ispirazione cattolica, è presidente della sezione cesenate di Unitalsi (Unione trasporto ammalati a Lourdes e Trasporti Internazionali).

Sabato 29 aprile alle 20.30 in cattedrale, nella messa vespertina il vescovo monsignor Douglas Regattieri gli conferirà l’ordine del diaconato mentre ai cesenati Massimo Moretti e Giovanni Sintini verrà conferito quello del diaconato permanente.

Per lei invece, professor Benedetti, sarà un diaconato temporaneo perché il cammino proseguirà verso il presbiterato. In che modo si è definita la sua vocazione?

"Le premetto che vorrei parlare di me sottovoce, quel che conta è la festa della diocesi per l’arrivo di un nuovo sacerdote. La mia vocazione si è definita nel tempo grazie all’accompagnamento di sacerdoti e padri spirituali che mi sono stati a fianco e al percorso che sto conducendo da anni, con il corso di teologia a Bologna. In altre parti della mia vita ho riflettuto sulla vocazione al sacerdozio che è maturata poi in maniera nitida negli ultimi anni, piuttosto che orientarsi al servizio di diaconato permanente".

Vive nel seminario diocesano?

"No, risiedo a casa, ma frequento assiduamente il seminario nell’avanzamento del percorso avviato qualche anno fa verso il presbiterato".

Quando si concluderà il percorso?

"Nel febbraio dell’anno scorso ho ricevuto in cattedrale il ministero del lettorato dalle mani del vescovo Regattieri. Il primo passo ufficiale verso il sacerdozio si era realizzato nel giugno del 2021 quando sono stato ammesso all’ordine sacro proseguendo il percorso di studio e preparazione al sacerdozio iniziato l’anno prima. Ci sono ancora sei mesi per arrivare alla consacrazione sacerdotale".

Quindi la sua ordinazione potrebbe avvenire entro l’anno?

"Questi sono i tempi canonici, spetterà poi al vescovo Regattieri decidere sulla data dell’ordinazione".

Le fa effetto aver maturato la vocaziono da pensionato, in età non più giovane?

"Ho avuto sempre e alimentato nella vita il dono della fede e c’è continuità nella mia esperienza che culminerà nella ordinazione, che non avverto tardiva, ma come sviluppo di un percorso"

Effettua attualmente servizio in parrocchia?

"Sono al servizio delle comunità nell’unità parrocchiale di Ruffio, Ponte Pietra e Macerone guidata da padre Giovanni Bianchii".

Dove ha insegnato?

"In più scuole fino a che nel 1994 sono approdato al liceo scientifico Righi, dove è proseguita a lungo e si è conclusa la mia carriera. Sono stato insegnante di Scienze naturali e ho sempre cercato di costruire con i ragazzi un rapporto che valorizzasse la loro umanità in modo che si sentissero accolti prima di tutto come persona, e ciò è fondamentale per la buona riuscita del’attività didattica ed educativa. Una vicinanza che è avvenuta anche nelle esperienze extrascolastiche. Uno degli ultimi ricordi risale a 2019, quando accompagnai cinque studenti del Righi a Lourdes in alternanza scuola lavoro, un’iniziativa in collaborazione con Unitalsi Emilia Romagna e cesenate".