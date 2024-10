Diverbio o discriminazione. Parola all’avvocato Grassani

La questione Curto è davvero brutta, per il giocatore che rischia di vedersi macchiata la carriera, per il Cesena che dovrà farne a meno per almeno cinque turni. Il Cavalluccio ricorrerà, ma potrebbe anche chiamare in causa il Como, proprietaria del giocatore, per non aver detto nulla al momento della cessione in prestito del difensore. Ne abbiamo parlato con un esperto di diritto sportivo, l’avvocato Mattia Grassani.

Avvocato, cosa prevede il regolamento della Fifa quanto alla discriminazione razziale?

"L’art. 15 del Codice Disciplinare Fifa prevede che chiunque offenda la dignità o l’integrità di un paese, una persona o un gruppo di persone mediante gesti o parole discriminatori è punito con la sanzione minima della squalifica per dieci gare. Si tratta di una previsione di analogo tenore a quella prevista dall’art. 28 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC. La differenza rispetto alla regolamentazione italiana è che, a livello internazionale, la sanzione, in tutto o in parte, può essere sospesa per un cosiddetto ‘periodo di prova’: ciò significa che se il tesserato non commette altri comportamenti dello stesso tenore nel periodo di prova, la parte della sanzione sospesa si considera annullata. E’ quanto accaduto nel caso di specie, in cui 5 giornate di gara sono state sospese per due anni, mentre altre 5 dovranno essere effettivamente scontate".

Ravvede gli estremi per la discriminazione razziale sulla questione Curto?

"E’ un caso limite, andrebbe ricostruita con precisione la vicenda per comprendere meglio se realmente l’intento del calciatore era quello di rivolgersi in tono discriminatorio all’avversario o se, invece, si è trattato di un alterco come spesso accade sui campi di gioco. Di certo l’attenzione delle autorità, nazionali e internazionali, su questi temi è altissima e dunque vige il principio tolleranza zero".

Il Cesena può rivalersi sul Como?

"Occorre verificare se la società lariana era al corrente dei fatti, e in che misura, e se, nel corso delle negoziazioni, l’argomento sia stato oggetto di adeguata informativa nei confronti dei dirigenti cesenati. Di certo, la pendenza di un procedimento per una contestazione così grave, con esposizione ad elevato rischio di incorrere in una pesante sanzione disciplinare, appare circostanza che incide sulla valutazione circa il tesseramento o meno di un calciatore. Conseguentemente, l’accertamento di una responsabilità dei dirigenti del Como nei termini sopra descritti potrebbe determinare diritti risarcitori in favore del Cesena".

Le risultano decisioni simili adottate dalla Fifa?

"Per quanto è a mia conoscenza, in materia di comportamenti discriminatori, questo rappresenta il primo pronunciamento Fifa. In Italia invece i casi sono numerosi".

Sabrina Vinciguerra