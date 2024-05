‘DiVersi’ al Bonci. La vita diventa un’opera d’arte

Tre minuti e mezzo per raccontarsi in forma drammaturgica e fare della propria vita un’opera d’arte individuale e collettiva. La stagione del Bonci si conclude con "I DiVersi. Madrigali contemporanei", il progetto di arte performativa partecipata ideato dalla compagnia Balletto Civile in programma venerdì, sabato e domenica con due spettacoli da 45 minuti ciascuno, alle 19 e da ripetere alle 21, cui il pubblico assiste direttamente sul palco, senza sedie, ma a diretto contatto con i 12 protagonisti: gente comune, romagnoli tra i 23 e 66 anni le cui gigantografie campeggiano sullo sfondo e che danno vita, attraverso danza, video, fotografia, musica e slam poetry ad una produzione di Balletto Civile con Emilia Romagna Teatro ERT -Teatro Nazionale nell’ambito del focus sulla drammaturgia fisica Carne a cura di Michela Lucenti. "Abbiamo lanciato una call nel dicembre dello scorso anno- spiega Lucenti -, alla ricerca di gente che in un momento particolare della vita avesse voglia di parlare di sé; nessun requisito particolare, se non la disponibilità a mettersi in gioco condividendo senza filtri la propria vita e il proprio immaginario. Dalle 60 candidature pervenute abbiamo selezionato 12 partecipanti sottoposti a una serie di lunghe interviste attraverso le quali abbiamo fatto emergere spaccati delle diverse esistenze fatte di emozioni, momenti lieti o anche drammatici, vicinanza e interventi di amici, familiari, figli, contesti d’origine. Queste biografie hanno poi preso forma in componimenti poetici scritti in forma di madrigale da Emanuela Serra, che cura la drammaturgia con Maurizio Camilli". Dal canto suo Michela Lucenti ha confezionato su ciascuno una partitura fisica, un’ "azione danzata" da eseguire sulla rielaborazione sonora del madrigale "Hor che ‘lciel e la terra e ‘l vento tace" di Claudio Monteverdi, a cura di Guido Affini, che racchiude i nuovi versi, incisi dalle voci di persone care scelte dagli stessi protagonisti. Quattro lunghi mesi di prove immersive che non lasciano spazio a evasioni estemporanee, ma chiamano i protagonisti a restituire la propria vita come opera d’arte, davanti alla gigantografia del proprio ritratto, realizzato attraverso sessioni di shooting dal fotografo Guido Borso. "Questo modo di chiudere la stagione teatrale del Bonci – osserva la coordinatrice Cosetta Nicolini – conferma la volontà di Ert di fare del teatro cittadino uno strumento che appartiene a ciascuno". "Questo atto performativo – aggiunge l’assessore alla cultura Carlo Verona- nasce non solo dal coinvolgimento dei romagnoli, ma addirittura in corso d’opera, il che aggiunge interesse ad una stagione che ha proposto un calendario di grande qualità". L’ingresso è libero, ma soggetto a prenotazione.