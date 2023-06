Divieto di balneazione a Savignano e San Mauro Mare

Confermata la balneabilità del mare lungo praticamente tutto la Costa romagnola, dal ferrarese a Cattolica. Il nuovo campionamento delle acque marine realizzato lunedì da Arpae, ha fatto registrare parametri tutti nella norma in 86 località su 98, quelle abitualmente testate.

Nei primi campionamenti in vista dell’apertura della stagione balneare, partita regolarmente lo scorso 2 giugno, erano state 19 le località sopra soglia, in particolare in prossimità delle foci di fiumi, a causa dell’alluvione, valori poi subito rientrati nei giorni successivi. Lo stesso, a detta degli esperti, avverrà anche stavolta: a partite da domani, infatti, tecnici Arpae effettueranno ogni giorno i prelievi nelle località fino al rientro dei parametri oltre soglia.

Nel frattempo, i sindaci dei Comuni interessati emetteranno le ordinanze di divieto temporaneo di balneazione.

Tra i 12 punti in cui si sono registrati valori oltre la norma, due in provincia di Forlì-Cesena: la zona prospiciente Savignano (Comune di Savignano sul Rubicone) e San Mauro Mare Nord (Comune di San Mauro Pascoli).