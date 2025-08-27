Divieto di balneazione in tre punti della riviera

Arpae ha reso noto i risultati del monitoraggio della balneazione, eseguiti ieri. Sono 81 i tratti balneabili su 98 con i valori non conformi nelle zone più colpite dal maltempo del fine settimana, destinati a rientrare. Sono disponibili i risultati del campionamento delle acque marine, previsto dal calendario della stagione balneare, eseguito lunedì 25 agosto lungo tutta la costa dell’Emilia-Romagna. I risultati danno 81 tratti balneabili su 98, mentre nei restanti 17 si registra invece un superamento dei limiti normativi, destinato a rientrare solitamente in breve tempo, dovuto ai forti temporali del fine settimana scorso.

In dettaglio il superamento dei limiti nei tratti seguenti: Gatteo Nord nel Comune di Gatteo e anche la foce fiume Rubicone Nord sempre nel comune di Gatteo; Villamarina nel comune di Cesenatico; a Savignano Mare nel Comune di Savignano sul Rubicone. Per questi tratti di mare verranno emanate dai sindaci ordinanze di non balneabilità fino al rientro al di sotto delle soglie previste, che solitamente avviene in breve tempo, e i campionamenti saranno ripetuti fino a quando i parametri non risulteranno conformi. E comunque alla foce del fiume Rubicone il divieto di balneazione c’è tutto l’anno.