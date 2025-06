Divise per la polizia. Fornitura in arrivo

Il problema era stato sollevato quindici giorni fa dal Siulp di Forlì-Cesena: sei poliziotte e cinque agenti neoassunti della polizia stradale di Bagno di Romagna erano sprovvisti della divisa da poliziotto. Ora, dopo due settimane sembra che la fornitura sia in arrivo. "Appresa la criticità – dice il deputato di FdI Alice Buonguerrieri – ci siamo subito attivati con il Ministro competente per sollecitare una pronta soluzione in favore dei nostri uomini e donne delle forze dell’ordine. Oggi, con soddisfazione comunichiamo che la difficoltà precedentemente evidenziata in merito alla carenza delle divise per undici agenti della Polizia di Stato del territorio di Forlì-Cesena è stata risolta". "Nello specifico – spiega Buonguerrieri – la problematica aveva riguardato l’assegnazione di sette divise operative destinate agli agenti della Questura di Forlì e quattro uniformi di specialità relative al personale in servizio presso la Polizia Stradale di Bagno di Romagna. In previsione dell’arrivo dei nuovi operatori, già nel corso del 2024 l’Amministrazione aveva disposto una distribuzione straordinaria di divise, ricorrendo anche alle giacenze della ‘Scorta Strategica Nazionale’. A partire da gennaio 2025, è stata avviata una nuova campagna di assegnazione delle divise invernali di specialità. L’intervento ha consentito di soddisfare le esigenze dell’intero personale ad eccezione delle predette undieci unità. Tra la fine di maggio e i primi giorni di giugno è stato possibile completare l’approvvigionamento dei capi mancanti, la cui distribuzione agli interessati è prevista per questa settimana".

Annamaria Senni