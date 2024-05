Divisi dalla politica, uniti dalla solidarietà

La solidarietà va oltre gli steccati politici. Lo abbiamo visto sabato scorso a ‘Tin Bota Romagna’, la festa organizzata in via Ex Tiro a Segno, una delle strade più martoriate dall’alluvione del 16 maggio 2023. L’organizzazione della festa è stata imperniata soprattutto su due figure: Francesca Sirri, titolare della palestra Champions River, una delle strutture devastate dall’alluvione, e Valdo Bonfim dell’associazione Sem Fronteiras che ha raccolto offerte per i suoi connazionali brasiliani del Rio Grande del Sud dove c’è stata un’alluvione poche settimane fa. Sia Francesca Sirri che Valdo Bonfim sono impegnati anche in politica e candidati alle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno: Francesca è candidata nelle file di Fratelli d’Italia a sostegno del candidato sindaco di centrodestra Marco Casali, Valdo è in lista con Cesena 2024 a sostegno del sindaco uscente Enzo Lattuca. I diversi orientamenti politici non hanno impedito a Francesca e Valdo di collaborare attivamente, insieme a tanti altri volontari, all’organizzazione della festa che ha attirato oltre 500 persone richiamate da musica, grigliate romagnole ed etniche, ma soprattutto dallo spirito di solidarietà e coesione comunitaria che ha permesso di superare le enormi difficoltà causate dall’alluvione.