’Dlr Boutique’ ha festeggiato trent’anni di attività

Una delle boutique più note della riviera taglia il traguardo dei 30 anni di attività nel mondo della moda. È una notizia per nulla banale quella di "Dlr Boutique", che ha festeggiato l’anniversario in occasione di un evento esclusivo che si è tenuto nei giorni scorsi all’Hotel Flamingo di Gatteo a Mare. È un anniversario che racconta una storia fatta di stile, intuizione e cambiamento, sempre al passo coi tempi, ma con uno sguardo personale e coerente.

Dopo 27 anni di successi accanto ai più prestigiosi brand del fashion internazionale, Dlr Boutique recentemente ha saputo rinnovarsi, scegliendo con lungimiranza una nuova direzione. Da tre anni a questa parte il negozio di viale Roma è dedicato al "luxury vintage" e al "second hand" d’alta gamma. Un cambiamento accolto con grande interesse dal pubblico glamour ed esigente, sostenuto dall’idea di valorizzare l’unicità, la qualità e la sostenibilità, proponendo accessori e capi iconici, autentici e selezionati con cura.

"Il vintage _ spiega Lorena Zavalloni (foto) _, non è il passato, ma è racconto, bellezza che resiste al tempo, è la moda che continua a parlare con il suo linguaggio universale. Dlr Boutique non è semplicemente un negozio, è una storia di moda che continua a reinventarsi, senza mai perdere stile".

Durante la serata a bordo piscina, tra luci soffuse, musica e sfilate cariche di fascino, si è respirato tutto l’amore per questo progetto, che non è solo commercio, ma anche cultura del vestire e attenzione per ogni dettaglio.

