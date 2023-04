Dmo, ufficializzata la nuova squadra

Cesenatico ha organizzato la sua formazione da mettere in campo per le nuove sfide sul turismo. Ieri il sindaco Matteo Gozzoli e l’assessore al turismo Gaia Morara hanno infatti ufficializzato i nomi della Destination management organization (Dmo), il cui compito principale è promuovere la città di Cesenatico e la sua immagine a livello nazionale ed internazionale, valorizzandone gli eventi esistenti e favorendone altri, generando così nuova attrazione.

La Cabina di regia della Dmo, che di fatto sostituisce la Consulta del turismo, è composta da 14 rappresentanti, di cui 2 nominati dal Comune di Cesenatico, che sono l’assessore al turismo Gaia Morara che assume il ruolo di presidente, ed il sindaco Matteo Gozzoli, mentre le sei associazioni di categoria Adac Federalberghi, Cooperativa stabilimenti balneari, Confesercenti, Confcommercio, Cna e Confartigianato, nominano ciascuna 2 rappresentanti, di cui uno è il presidente. Si tratta rispettivamente di Leandro Pasini e Giuseppe Ricci, di Simone Battistoni e Ilaria Meneghello, di Lorena Della Motta e Barbara Pesaresi, di Giancarlo Andrini e Roberto Fantini, di Davide Caprili e Laura Navacchia, di Alan Sacchetti e Mirco Lombardini.

Possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, quando e se ritenuto utile per il raggiungimento delle finalità, il direttore e il presidente di Apt Servizi ed il direttore e il presidente di Visit Romagna, o altri esperti di settore. L’attività della Cabina di regia sarà supportata dal personale dell’Ufficio Turismo e sarà convocata almeno una volta ogni tre mesi.

In sostanza la città si organizza per le linee strategiche, per programmare e sviluppare il turismo, focalizzandosi in particolar modo sull’attività di promozione turistica e sulla valorizzazione del brand.

