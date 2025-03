"Dobbiamo essere più incisivi nel territorio"

Si è svolta alla Quartiere Fiorenzuola, la riunione provinciale del

Movimento 5 Stelle di Forlì-Cesena, momento di confronto con iscritti e

simpatizzanti del territorio.

All’incontro hanno preso parte i coordinatori regionali Senatore Marco Croatti e Gabriele Lanzi, il

consigliere regionale Lorenzo Casadei, il coordinatore provinciale Mauro Frisoni. Nel corso della serata sono stati affrontati i temi dell’analisi del voto regionale, delle sfide politiche locali e del percorso della costituente del M5S.

Sul risultato delle elezioni regionali è intervenuto Marco Croatti, sottolineando la necessità di un

lavoro più incisivo sul territorio: "Dobbiamo rafforzare il radicamento locale e migliorare la nostra

capacità di dialogo con i cittadini. Il M5S continua a essere un riferimento per chi crede in una politica alternativa, ma dobbiamo lavorare per consolidare la nostra presenza".