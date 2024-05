Docufilm ‘Ho visto il finimondo’ all’Eliseo. La Romagna tra dolore e rinascita

Cesena, 19 maggio 2024 – “Ho visto il finimondo – Il racconto dell’alluvione" (video trailer) prodotto da Quotidiano Nazionale-Il Resto del Carlino sta per arrivare a Cesena dopo il successo della prima al cinema Modernissimo di Bologna, alla presenza di numerosi ospiti istituzionali tra i quali il commissario generale Francesco paolo Figliuolo. L’entusiasmo per l’evento, andato sold out, ha contagiato la Romagna in vista del tour che sarà compiuto dall’opera diretta da Valerio Baroncini, vicedirettore del Carlino, e Marco Santangelo (musiche originali di Marco Reno Solferini). Sono già tutte esaurite le serate del 20 maggio (a Lugo, Salone Estense della Rocca) e di Ravenna (al cinema Mariani il 22 maggio). Per giovedì 23 maggio a Imola, al cinema Centrale, e lunedì 27 maggio, a Faenza, al Cinema Sarti, a causa della grande richiesta la lista è momentaneamente chiusa. Speriamo di poter mettere a disposizione nuovi posti, vi invitiamo a ricontrollare nei prossimi giorni a questo link: ilrestodelcarlino.it/hovistoilfinimondo

In alto a destra: una drammatica immagine dell’alluvione nel Cesenate (foto Ravaglia). A sinistra e sotto: la locandina del film e la prima proiezione a Bologna

Restano invece ancora posti per gli eventi del 28 maggio a Cesena (cinema Eliseo) e 29 maggio a Forlì (cinema Astoria). Tutte le serate sono a i n gresso libero alle 21 e prevedono un momento di saluti iniziale, seguito dalla proiezione del documentario e poi da una discussione con gli autori. Il documentario ha il patrocinio della Cineteca di Bologna e della Regione Emilia-Romagna e il sostegno della Bcc Ravennate Forlivese e Imolese, presieduta da Giuseppe Gambi.

“Vogliamo dare voce a chi, in questa vicenda, voce non l’ha avuta – ha detto dal palco Valerio Baroncini, vicedirettore del Carlino e autore del docufilm insieme con Marco Santangelo –. Spesso, quando si racconta questa alluvione, si racconta il grande cataclisma e le persone finiscono per essere solo numeri, tante volte si dimenticano le storie". L’appuntamento per la visione del docufilm ‘Ho visto il finimondo’ è ora a Cesena, il 28 maggio al cinema Eliseo alle 21. Dopo la proiezione ci sarà un momento di dialogo con gli autori Valerio Baroncini e Marco Santangelo, il presidente della Bcc Gambi e il sindaco di Cesena, Enzo Lattuca.

Per prenotarsi gratuitamente: ilrestodelcarlino.it/hovistoilfinimondo

“È trascorso un anno dall’alluvione – afferma il sindaco Lattuca – ma il ricordo di quei drammatici momenti ci accompagna ancora oggi e continuerà a vivere in tutti noi cesenati, soprattutto in coloro che hanno perso i propri cari, la propria casa, e i beni di una vita custoditi con tanta cura fino a quel giorno, il 16 maggio 2023. Non dimenticheremo inoltre lo straordinario spirito di solidarietà che ha rappresentato il vero motore della ripartenza. Tutti hanno dato il massimo. Dall’inizio dell’emergenza sono stati 414 i nuclei familiari sfollati a cui, tutti insieme, abbiamo assicurato sostegno per trovare una prima sistemazione e, oggi, risultano ufficialmente fuori casa ancora 30 famiglie. A distanza di un anno la macchina dei lavori post-alluvione non si arresta: la nostra città ha subìto danni per oltre 57 milioni di euro. Gli interventi di ripristino al patrimonio pubblico sono iniziati a poche settimane dagli eventi di maggio ma sul fronte degli indennizzi alle famiglie e alle imprese danneggiate siamo in una situazione di stallo, sia perché il Governo non ha ancora riconosciuto gli indennizzi per i beni mobili, che costituiscono la gran parte dei danni subiti, sia perché il massimale per i risarcimenti a imprese e condomini risulta assolutamente inadeguato e le procedure oltremodo complesse. Per Cesena l’emergenza alluvione non finirà fino a quando l’ultimo danno non sarà risarcito, fino a quando tutte le persone ancora fuori casa non saranno tornate nella propria abitazione, fino a quando non saranno realizzate quelle opere strategiche che innalzeranno il livello di sicurezza del nostro territorio".

re.ce.