Documenti da votare in ritardo, l’opposizione scrive al prefetto

Documenti arrivati tardi, a Longiano e l’opposizione scrive al prefetto. E’ una segnalazione di ’Siamo Longiano’ in Prefettura. In due pagine e diversi allegati, l’opposizione pone all’attenzione del prefetto di Forlì-Cesena Antonio Corona quanto avvenuto in Consiglio comunale il 27 gennaio, quando tutto il materiale da votare arrivò oltre i termini previsti, a ridosso della riunione. Dice il capogruppo di minoranza Matteo Venturi (foto): "Il regolamento del Consiglio comunale dice che ’contestualmente al deposito delle proposte, le stesse e gli allegati sono collocati su una piattaforma digitale, condivisa dai consiglieri comunali’. Questo non è avvenuto entro i previsti cinque giorni solari e consecutivi prima di quello stabilito per la riunione, così in Consiglio abbiamo chiesto esplicitamente l’applicazione della norma in cui si dice che ’nel caso di mancato deposito, nessuna proposta può essere sottoposta a votazione, quando anche un solo consigliere lo richieda’. La richiesta fu respinta dal sindaco Mauro Graziano che parlò di mero errore tecnico da parte di chi ha effettuato l’invio del materiale e, visto che nel regolamento si parla di mancato deposito e non di deposito ritardato, si poteva votare. La stessa segretaria comunale invitò l’opposizione a leggere la norma non in maniera rigida ma con un po’ di buon senso e in maniera anche elastica".

"Gli atti e le proposte di delibera sono stati trasmessi in evidente e grave ritardo. Da qui la richiesta al prefetto affinché venga effettuata una verifica sul corretto operato degli organi amministrativi e di controllo del Comune".

Ermanno Pasolini