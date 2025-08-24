Doge Spritz e Pettinari volano

Il confronto clou della serata di venerdì all’Ippodromo del Savio, abbinato alla corsa Tris/ Quarté/Quinté - Premio Gelati Algida, era programmato sulla distanza del miglio e riservato a cavalli di cinque e sei anni. Ha vinto Doge Spritz, allevato e allenato da Andrea Sarzetto, alla significativa media di 1.13.7, precedendo Explosive La Torre, Efrem, Elixia e Elton Francis, dopo un percorso davvero arrembante con Francesco Pettinari, che si è dimostrato lucido driver. Il favorito Denzel Washington è invece naufragato tra impervie corsie esterne, il tutto per una quota trio di oltre 3.400 euro e nessun vincitore per le scommesse quarté e quinté.

Dal flop dei favoriti nel clou, al successo dell’attesa Fashion Glory alla quinta corsa, con la cavalla allenata da Holger Ehlert intangibile battistrada condotta da Roberto Vecchione e andata a segno in un siderale 1.12.9 davanti a Fantastica Fas e Fiammetta Ferm, solo quinta l’attesa Fiorella Jet. Alla sesta, riscatto dopo qualche delusione per Antonio Di Nardo che ha condotto alla vittoria il rientrante Catcherintherye, mentre in chiusura, perentorio successo per Flame Ad e Manuel Pistone, solitari al traguardo in 1.15.9.