‘Doggy bag’ obbligatoria: "La facciamo già da anni e la proponiamo noi ai clienti"

Ogni italiano contribuisce allo spreco alimentare con 65 kg di cibo all’anno, principalmente per consumi sbagliati a casa o al ristorante. Parte da questo semplice quanto raggelante presupposto - ancor più in un’epoca caratterizzata, da un lato, dalla scarsa disponibilità di cibo per una larga fetta della popolazione mondiale e, dall’altro, dalla necessità di usare le risorse del pianeta con consapevolezza – la proposta di legge sull’obbligatorietà della ‘doggy bag’, formulata nei giorni scorsi dagli onorevoli Giandiego Gatta e Paolo Barelli di Forza Italia. La ‘doggy bag’, ovvero il contenitore fornito dal ristorante per portare con sé quanto non si è riusciti a consumare durante un pasto fuori casa, potrebbe diventare, a breve, obbligatoria. Attenzione: l’obbligo riguarda solo gli esercenti e consiste nel fornire, ai clienti che li richiedano, dei contenitori per portare via cibi o bevande non consumati in loco. Non riguarda, invece, i consumatori.

Se il plauso alla proposta è stato pressoché unanime, da più parti si sono sollevate perplessità, relative specialmente alla spesa che i ristoratori devono sostenere per munirsi dei contenitori (riutilizzabili e riciclabili) e alla sicurezza alimentare dei cibi impacchettati e portati via. "Ho seguito con attenzione le discussioni dei giorni scorsi e ritengo sia nostro dovere, come ristoratori, impegnarci più di altri per ridurre lo spreco di cibo, anche facendoci carico di una spesa aggiuntiva – dichiara Andrea Gentili, titolare di ‘Fuoriporta Cucina e pizza’, in piazzale Berlinguer -. Nel nostro locale forniamo già da anni un packaging sostenibile, in cellulosa al 100% e riciclabile nell’organico, sia per l’asporto che per le ‘doggy bag’. È un costo? Certo, ma se vogliamo bene al pianeta dobbiamo fare uno sforzo. Non dimentichiamo quanto accaduto qualche mese fa, proprio qui, fra le nostre case".

Dello stesso avviso Simone Rosetti, titolare di alcuni celebri locali, dallo storico Ca’ de Be’ di Bertinoro all’osteria Michiletta, un simbolo della città. Anche per lui, la ‘doggy bag’ non è certo una novità: "capita spesso che i clienti chiedano di portare a casa la bottiglia di vino non terminata, o il cestino di pane artigianale e piada. Anzi, siamo noi stessi a suggerire questa modalità per evitare sprechi. Nei ristoranti gourmet non accade spesso, poiché le porzioni sono, di per sé, più ridotte, dunque è raro che i clienti lascino qualcosa nel piatto". Anche Fipe-Confcommercio ha fatto sapere, per bocca del presidente del comprensorio cesenate Angelo Malossi, di apprezzare un’iniziativa "capace di accendere un faro su un tema, quello della lotta agli sprechi alimentari, fondamentale per garantire la sostenibilità delle abitudini dei consumatori". La federazione aveva già lanciato, nel 2019, il ‘Rimpiattino’: una ‘doggy bag’ in versione italiana, adottata da migliaia di ristoranti. Consisteva in un contenitore di carta riciclata per conservare e portare a casa il cibo e le bevande non consumati a tavola. Una soluzione che ha favorito, dice Confcommercio, "la diffusione di un atteggiamento sostenibile non solo al ristorante, ma anche tra le mura domestiche, dove ancora si verifica la maggior parte degli sprechi".