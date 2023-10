Dolce Longiano tra bracciatelli e ‘folloni’

Di scena il nome di Longiano, florido borgo antico, piccola patria dei bracciatelli: e uno sguardo su cosa rivela l’arcaico nome delle Felloniche. E dunque: anche per Longiano, come per altri antichi borghi, c’è incertezza sull’origine del nome. Secondo lo storico locale Giovanni Turchi (‘Memorie storiche di Longiano’, stampate in Cesena nel 1829) fu la famiglia riminese Leontia a fondare Longiano.

Di certo, nei primi documenti poco dopo l’anno Mille, Longiano è nominato mei documenti ‘Lonzano’, fedelmente ricalcato dal nome dialettale ‘Lunzà’.

Per il colle svettante e le sue terre propizie a colture pregiate quali il vino e l’ulivo (anche oggi), questo borgo fu aspramente conteso tra Cesena e Rimini. Dalla fine del 1110 a tutto il 1200 fu lotta continua, tra assedi e riconquiste senza esclusione di colpi.

Longiano seppe rifiorire dalle devastazioni.

Nel 1371 la ‘Descriptio Romandiola’, statistica- censimento a fini fiscali della Romagna a cura del cardinale Anglic (fratello del Papa Urbano V) contava in Longiano 236 focolari, cioè famiglie.

Un numero considerevole, corrispondente a oltre 1800 abitanti: dieci volte superiore, ad esempio, agli abitanti di Gambettola o Montiano di quel tempo. Inoltre il castello di Longiano pagava, allora, un castellano e 25 soldati in servizio permanente.

Non è un caso se i Malatesta, successivamente, ne fecero uno dei castelli meglio fortificati.

E adesso , spaziando a volo d’uccello, passiamo ad antiche storie golose. Erano rinomati i bracciatelli di Longiano per una loro particolare preparazione che li manteneva saporosi e fragranti per vari giorni.

Il bracciatello,‘brazadèl’( dal tardo latino ‘braciadelus’, come un braccialetto) è antico tipico dolce da forno del cesenate, che tuttora tiene botta. I bracciatelli, un tempo, erano proposti da venditori ambulanti che li esibivano inanellati nei rami d’una pianta durante le sagre e i mercati. Vendita anche igienica: chi prendeva un bracciatello toccava solo quello.

Ancora a fine 1800 i ciambellari di Longiano scendevano fino a Cesena nei giorni di festa.

Divenne famoso il loro grido di richiamo: ‘Pianzì, pianzì burdèl, che la màma l’av pèga i brazadel’: cantilena successivamente adattata dai venditori di bomboloni e di ‘cocco bello vitamine’ sulle spiagge d’estate.

Sempre in tema di artigianato e di commercio il curioso nome di Felloniche, in quel di Longiano, svela una lavorazione specializzata. Felloniche viene dal tardo latino ‘fullare’, ovvero lavare e sodare, anche pigiare.

I folloni e le follone (felloniche) erano lavoranti specializzati non solo nel lavare, ma nel rassodare e feltrare i tessuti di lana e di lino. Probabilmente adiuvati da un mulino ad acqua che azionava grosse assi battipanni. Un borgo popoloso come Longiano, il via vai di mercanti, la vicinanza della via Emilia giustificherebbe la presenza di un laboratorio tessile.

Quando si tratta della nostra storia antica si parla molto di Signori, cavalieri e dame.

Si racconta meno invece, ed è un peccato, dei contadini, dei pastori, degli artigiani.

Sui quali ci sono magari meno documenti, ma non mancano filoni di ricerca: da riscoprire, studiare e da approfondire.

A patto di averne voglia, naturalmente.