Dolore cronico, la cena benefica a ’I Sempra Zovan’

È stata una serata all’insegna della solidarietà e della partecipazione quella che si è svolta al centro sociale ’I Sempra Zovan’ di San Mauro Pascoli. La cena benefica organizzata in collaborazione con l’associazione Amici di Isal ha registrato un’ampia adesione da parte dei cittadini, che hanno risposto con entusiasmo all’appello per sostenere la ricerca sul dolore cronico. L’atmosfera conviviale e il clima di comunità hanno reso l’evento un momento di incontro genuino, dove il piacere dello stare insieme si è unito a un obiettivo concreto e importante: raccogliere fondi per la Fondazione Isal, impegnata da anni nello sviluppo di nuove cure a favore delle persone che convivono con il dolore cronico persistente e incurabile. La partecipazione numerosa ha dimostrato ancora una volta quanto il territorio sappia mobilitarsi quando in gioco c’è la tutela della dignità e della qualità della vita delle persone più fragili. La cena fa parte di una delle più significative campagne nazionali dedicate al dolore cronico, una condizione che riguarda oltre 11 milioni di italiani e che rappresenta una delle sfide più urgenti per il sistema sanitario. Il tema scelto per il 2025, ’Dolore cronico: chi cura il dolore?’.