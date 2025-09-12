Domani a San Mauro Mare tornerà l’appuntamento con ’Adriatic Series - Romagna In’

Domani a San Mauro Mare si terrà il tradizionale appuntamento sportivo con il Triathlon ’Adriatic Series - Romagna In’, un evento di rilevanza nazionale che coinvolgerà atleti da tutta Italia. La partenza è prevista alle 16 e si concluderà con le premiazioni alle 19 presso il Parco Stefano Campana alla quale seguirà un ’Pasta Party’.

L’Adriatic Series nasce nel 2020, un circuito di gare che si uniscono per diventare un’unica grande sfida lunga tutta la stagione. Per consentire l’allestimento delle strutture necessarie saranno chiuse al traffico con conseguente divieto di sosta con rimozione forzata fino a mezzanotte via Lido Rubicone e via Ruggero Pascoli nel tratto da via Lido Rubicone a via F.lli Cervi. Il parcheggio di via F.lli Cervi sarà soggetto a divieto di transito e sosta con rimozione forzata dalle 7 alle 24. Saranno inoltre interdette al traffico, con divieto di sosta e rimozione forzata, dalle 7 alle 20 le vie Levante, Ionio e Matrice Destra; mentre dalle 15 alle 20 le vie Caterina Allocatelli Vincenzi, Ruggero Pascoli, Lido Rubicone, Panzini nel tratto di fronte al camping, Vespucci nel tratto da via Ionio a via Matrice Destra, Romea, Marina nel tratto da via della Libertà a piazza C. Battisti, eccetto autorizzati, Pineta nel tratto dall’arena Arcobaleno a piazza Battisti e la stessa piazza Battisti. Per via di queste limitazioni di traffico, negli stessi orari, sarà consentito il doppio senso di circolazione sulle vie Orsa Maggiore da via Allende a via Caterina Allocatelli Vincenzi, Orsa Minore, Colombo e Diana. Per informazioni sulla viabilità è possibile contattare il Comando di Polizia Locale al numero 0541 936001. Le informazioni sulla gara e sul programma sono disponibili al sito www.adriaticseries.it.

e. p.