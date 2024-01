Domani alle 11 riapre la Statale 71

Domani alle 11 riaprirà al traffico la strada statale 71 “Umbro-Casentinese-Romagnola”, tra il km 227 e il km 232,600, nel territorio di Sarsina, chiuso da maggio inseguito all’alluvione. Il tratto sarà riaperto in modalità di cantiere e con un limite ai mezzi fino a 7,50 tonnellate, per consentire, salvo in condizioni di allerta meteo rossa, ai soli residenti, dei Comuni di Bagno di Romagna, Sarsina e Verghereto, ai servizi di emergenza, di usufruire della statale, tra i km 228,555 e 229,665, dalle 5:30 alle 19:30. Sarà imposto un senso unico alternato regolato da impianto semaforico tra i km 228,700 e 229,310, nonché il divieto assoluto di transito a tutti i velocipedi e motocicli. Le limitazioni saranno in vigore per agevolare soprattutto i flussi di traffico dei residenti, facilitando gli spostamenti casa-lavoro e i servizi essenziali ed emergenziali. Il piano degli interventi per il consolidamento della statale 71 sino ad oggi attuato prevede un investimento complessivo di 5,20 milioni di euro.