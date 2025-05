Domani alle 20,30 assemblea pubblica sui 5 referendum

Domani alle 20,30, presso la sede Anpi di Cesena in via Roverella, il comitato referendario Centro Urbano organizza un incontro di approfondimento sui temi dei cinque quesiti referendari. All’assemblea, a cui tutta la cittadinanza è invitata, parteciperanno Maria Giorgini, segreteria della Cgil di Forlì Cesena e Vincenzo Morrone, presidente dell’Anpi di Cesena.

Domenica 8 e lunedì 9 giugno i cittadini italiani sono chiamati ad esprimersi in merito ai referendum popolari abrogativi su 5 quesiti, di cui quattro in materia di lavoro e uno inerente il tema della cittadinanza. Con il primo quesito si chiede l’abrogazione della norma secondo cui le lavoratrici e i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 in poi, nelle imprese con più di 15 dipendenti, non possono essere reintegrati nel loro posto di lavoro anche nel caso in cui una/un giudice dichiari illegittimo ed infondato il licenziamento ritenendolo privo, pertanto, di giusta causa o giustificato motivo oggettivo.

Il secondo riguarda la cancellazione del tetto all’indennità nei licenziamenti nelle piccole imprese, con meno di 16 dipendenti. Ad oggi, in caso di licenziamento illegittimo di una lavoratrice o di un lavoratore si possono ottenere, come risarcimento, al massimo 6 mensilità, anche qualora una/un giudice reputi infondata l’ interruzione del rapporto di lavoro. Si chiede, pertanto, che sia la/il giudice a stabilire il più adeguato risarcimento.

Con il terzo referendum sul lavoro si punta all’eliminazione di alcune norme sull’utilizzo dei contratti a termine, al fine di ridurre il precariato. I contratti di lavoro a termine, oggi, possono essere instaurati fino a 12 mesi senza alcuna ragione oggettiva che giustifichi, di fatto, il ricorso al lavoro temporaneo. Chiediamo, pertanto, l’obbligo di causali per il ricorso ai contratti a tempo determinato.

Il quarto quesito intende modificare le norme attuali che impediscono, in caso di infortunio negli sistema degli appalti, di estendere la responsabilità all’impresa appaltante e all’ imprenditore committente. Abrogare tali norme significherebbe garantire maggiore sicurezza sul lavoro per le lavoratrici e i lavoratori impiegati in aziende, sovente prive di solidità finanziaria e spesso non in regola con le norme antinfortunistiche e con i processi di aggiornamento e formazione in merito.

Il quinto referendum abrogativo propone di dimezzare da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana ripristinando un requisito rimasto in vigore fino al 1992, lasciando inalterati tutti gli altri requisiti necessari per ottenere la cittadinanza stessa.