Domani all’Eliseo ’La generazione perduta’ per ’CinemAnimaMente’

Domani alle 20.45 ’CinemAnimaMente’ torna al cinema Eliseo con la proiezione di ’La generazione perduta’, film documentario di Marco Turco, presentato all’ultimo Festival di Torino e premiato con il nastro d’argento per il miglior documentario dell’anno. Scritto da Turco insieme a Wu Ming2 e Vania del Borgo, il docufilm racconta la vita di Carlo Rivolta, giornalista de ‘La Repubblica’ e autore di memorabili inchieste sull’eroina che tra il ’74 e il ’75 si diffonde rapidamente in Italia e trova impreparate le famiglie, i medici e i ragazzi che non sono in grado di affrontarne la dipendenza. Al termine della proiezione Marco Turco, che interverrà in collegamento, e lo scrittore Fabio Cantelli Anibaldi, autore del libro ’Sanpa madre amorosa e crudele’, dialogheranno con Michele Sanza, psichiatra, direttore dell’Uo Dipendenze Patologiche Ausl Romagna.