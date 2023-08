Domani apre il giardino per Asia

Domani alle 17 a Borghi verrà inaugurato il giardino ‘Un pezzo di cuore’ , uno spazio verde attrezzato con giochi e panchine, pensato per accogliere i bimbi le famiglie della zona e interamente realizzato da una mamma che sua figlia invece non potrà più vederla giocare. L’idea è stata di Michela Masi, che il primo luglio del 2020 fu costretta a dire addio alla sua Asia, morta un mese prima di compiere 13 anni in un incidente stradale nel quale perse la vita anche suo padre, Donato Farro. "Ho deciso di realizzare un giardino con tanti giochi – ha raccontato mamma Michela – perché Asia era una giocherellona e perché da adesso in avanti, nel sentire le risate dei bambini che frequentavano quegli spazi, ritroverò anche quelle di mia figlia. Credo che la sua presenza sia ancora qui con noi e che di certo quando taglieremo il nastro, sarà al nostro fianco, allegra come sempre". Domani ci sarà uno stand allestito dalla Pro Loco, alle 21 andrà in scena un concerto di una tribute band Vasco Rossi e durante il pomeriggio ci saranno vari intrattenimenti. L’idea di Michela Masi, che ha acquisto lo spazio dove realizzare il giardino, è quella di chiedere una sorta di ‘tesseramento’ ai frequentatori, con l’intento di raccogliere, nel corso del tempo, fondi necessari al mantenimento dell’area. Le iniziative che verranno via via organizzate potranno essere seguite sulla pagina Facebook ‘Per non dimenticare Asia’.