"Domani apre il nuovo Punto Bus, ma è caos su dove arrivano i mezzi"

Domani entrerà in funzione il nuovo Punto Bus di Cesena. Eppure pochissimi utenti ne sono al corrente e perfino il personale di Start Romagna sembra sapere poco o nulla. Start Romagna ha inviato una mail ieri dove si comunica lo spostamento dell’autostazione da piazzale Karl Marx a viale Europa: informazioni poco chiare da cui, con ogni evidenza, non si comprende la distribuzione per corsie delle varie linee e addirittura non sembra riportata la corsia per gli autobus della linea 94/94A Cesena-San Mauro Mare.

Ad affermarlo Enrico Sirotti Gaudenzi, capogruppo Lega, che ha annunciato la presentazione di un’interrogazione, e Antonella Celletti, responsabile Enti locali Romagna della Lega. "Da segnalazioni apprendiamo anche – aggiungono Celletti e Enrico Sirotti Gaudenzi – che non sarebbero stati affissi cartelloni informativi nelle attuali corsie di piazzale Karl Marx, né avvisi sugli autobus. Eppure il cambiamento è notevole, ma nessuno sembra preoccuparsi delle difficoltà degli utenti. Quando ci sono di mezzo gli amministratori pubblici di sinistra, e del Pd in particolare, si può stare certi che le esigenze degli utenti sono all’ultimo posto. Non a caso ci tocca criticare la replica dell’assessore Christian Castorri di fronte alla denunciata mancanza di servizi igienici destinati al personale e alle difficoltà oggettive a usufruire dei servizi di bar della zona non proprio in prossimità del nuovo Punto Bus".

"Per Castorri – proseguono Sirotti Gaudenzi e Celletti – il personale ’si deve adattare aspettando che sia pronta la nuova area di sosta dentro all’autostazione’. Appare quindi evidente che sia la Giunta cesenate che Start Romagna, nel progetto dell’autostazione e nella sua realizzazione, non hanno previsto non solo le esigenze non rimandabili del personale viaggiante, ma anche quelle altrettanto importanti dei viaggiatori che non si devono ‘adattare’ ai tempi dell’amministrazione comunale ma devono ricevere, in tempi utili, ‘servizi’ efficienti (bagni, sala di attesa, ufficio informazioni/biglietteria) e informazioni accurate e capillari".