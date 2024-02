Domani assenti Pieraccini e Saber. Corazza in pausa per tre settimane

Un Cesena incerottato prepara la sfida di domani all’Orogel Stadium Manuzzi contro la Virtus Entella. La buona notizia è il ritorno in gruppo di Andrea Ciofi, che ha smaltito completamente i postumi dell’influenza. Contro i liguri si prospetta un suo ritorno in campo dal primo minuto. Potrebbe essere infatti lui il prescelto per sostituire Simone Pieraccini, out per un affaticamento muscolare. Stesso problema per Hraiech Saber che ha già saltato la gara contro il Pineto, entrambi si spera di riaverli martedì prossimo a Carrara.

Di sicuro più lunga la degenza di Simone Corazza, lo stiramento ai flessori della coscia richiede almeno tre settimane per il completo recupero. Data di rientro probabile quindi, salvo complicazioni, domenica 17 marzo a Pesaro o, al più tardi, il 24 nella seconda trasferta consecutiva a Lucca. Il Bomber ex Alessandria salterà quindi sicuramente Entella, Carrarese e la sfida con il Gubbio quella che all’andata lo vide protagonista in negativo per un rosso rimediato nei primissimi minuti e che gli costò tre giornate di squalifica. Oggi in programma la rifinitura in mattinata a Villa Silvia.

Andrea Baraghini