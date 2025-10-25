Il Bologna dei sorrisi

25 ott 2025
REDAZIONE CESENA
Domani ’Cesena Vibra’ con la musica al Big Barrè

Il ’Rebra on Tour’ domani fa tappa al Big Barrè per dare vita a ’Cesena Vibra’ un evento che nasce grazie alla collaborazione tra il collettivo Rebra, l’etichetta discografica Vina Records, oltre che l’aiuto da parte delle realtà locali di Bronson Recordings (Ravenna) e LostDog Records (Cesena). ’Cesena Vibra’ nasce con l’obiettivo di dare spazio a progetti musicali alternativi dell’Emilia Romagna, creando un sostegno culturale per la città. A partire dalle 17, sul palco del Big Barrè si alterneranno sette artisti che spaziano dal post hardcore allo shoegaze passando per noise e psych-rock: Guido Brualdi, cantautore pesarese Velluto, alternative rock da Rimini Gegenhalt, bolognesi di stampo post-hardcore Kodaclips (shoegaze), Solaris (noise-rock) e Lovvbömbing (psych-rock) da Cesena Actionmen, storica band della scena post hardcore di Ravenna. Sul palco del Big Barrè ci sarà spazio per la presentazione del primo numero di “Container - Contenitore Controculturale” , fanzine dedicata a cultura e controcultura edita da Edizioni Underground?: con Valeria Lucia Passoni, co founder del progetto insieme a Laura Pescatori, si approfondirà il mondo della cultura e controcultura italiano, protagonista del primo numero della fanzine.

