Domani i funerali di Domenico Staglianò, camminatore e socio Cai

Domani alle 15, nella chiesa di San Pietro Pescatore si terranno i funerali di Domenico Staglianò (foto) detto Mimmo. Era conosciuto sul territorio per la sua passione per le camminate ed era una delle colonne della sezione di Cesena del Cai, il Club alpino italiano. Lascia la moglie Giovanna, anch’essa nota in città per essere stata la responsabile della Croce Rossa, i figli Antonella, Michela e Francesco. Su volontà della famiglia, le offerte saranno devolute all’Irst di Meldola, l’Istituto romagnolo per lo studio e la cura dei tumori.