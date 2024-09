Domani i funerali di Gilberto Morelli

Si svolgeranno domani mattina i funerali di Gilberto Morelli, deceduto sabato scorso, in un terribile incidente stradale mentre era in sella alla sua moto Yamaha X Max 250 sulla via Emilia nel tratto in cui la statale 9 attraversa il territorio di Ponte Ospedaletto, frazione del Comune di Longiano. Alle 9.30 la partenza dalla camera mortuaria dell’ospedale Bufalini di Cesena e alle 10 sarà celebrata la messa nella chiesa di Budrio di Longiano dove abitava. Poi seguirà il trasporto e la sepoltura nel cimitero di Balignano. Eventuali offerte saranno devolute in favore dello Ior, l’Istituto Oncologico Romagnolo. Gilberto Morelli, 64 anni, titolare di un’impresa edile e sposato con Arianna, due figli, Cristopher e Joy, era un personaggio molto conoscuito e stimato. Stava percorrendo la via Emilia con direzione Cesena-Savignano sul Rubicone. Per cause rilevate dalla Polizia Locale di Longiano ha sbandato, ha perso il controllo della sua moto è finito contro un parapetto di un fosso sotto il quale è rimasto il casco, cadendo rovinosamente sull’asfalto.