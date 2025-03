Domani il Carisport si rianima. Albanese fa sfilare i suoi ‘Personaggi’

L’arte torna a far vibrare uno dei simboli della città, riemerso (e completamente rinnovato) dal fango dell’alluvione. Dopo quasi due anni di stop forzato, il Carisport riapre le porte a spettacoli, arte e musica. E lo fa con l’irriverente comicità di Antonio Albanese, insieme al suo show ‘Personaggi’, in scena domani sera, alle 21, ma già sold out da diverso tempo. Albanese inaugura il nuovo volto del Carisport, dopo un piano di interventi costato due milioni e 360.000 euro, grazie ai quali il palazzetto potrà tornare casa dello sport, dei grandi eventi – già inaugurati con la convention internazionale di Technogym dello scorso febbraio, con ospiti da oltre 100 Paesi – spettacoli e concerti con ospiti d’eccezione.

"Il debutto a Cesena era previsto a novembre, ma lo spettacolo è stato spostato a marzo per terminare i lavori nella struttura – spiega Libero Cola, fra gli organizzatori di Romagna Concerti -. Finalmente si riparte, marzo segna la rinascita del Carisport, dopo il recente doppio sold out delle date di Albanese a Ravenna".

Ad accogliere le 1800 persone attese domani sera, continua Cola alle prese con gli ultimi preparativi, una struttura più funzionale e più coinvolgente per accogliere i grandi eventi, ideale per divertirsi davanti ai mille volti che porterà in scena Albanese. ‘Personaggi’ appunto che abbiamo imparato a conoscere e ad amare, come il Ministro della Paura, L’Ottimista, il Sommelier, Cetto La Qualunque, Alex Drastico, Perego, il Professore. Maschere e prototipi della nostra società, dove la nevrosi, l’alienazione, il soliloquio nei rapporti umani e lo scardinamento affettivo della famiglia, l’ottimismo insensato e il vuoto ideologico contribuiscono a tessere la trama scritta da Michele Serra e Antonio Albanese.

"Il Carisport è un luogo strategico per ampliare l’offerta culturale cesenate – conclude Cola -. Uno spazio che permette di ospitare eventi di spicco, grandi tour teatrali e concerti. Con una capienza maggiore rispetto al Teatro Bonci, dove invece la fitta offerta del calendario Ert lascia ben poche altre date disponibili". Sguardo al futuro. "Il prossimo spettacolo? Già aperte le prevendite su Ticketone per il nuovo tour teatrale di Gio Evan, che farà tappa al Carisport a settembre".