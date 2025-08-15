Domani il ’Città di Cesena’. Fragola di No ci prova

Quella di sabato 16 agosto all’Ippodromo del Savio sarà una serata di grande suggestione per gli appassionati di trotto, con il Gran Premio Città di Cesena che rappresenta il clou di un programma davvero intrigante, nel quale i migliori driver del panorama nazionale si sfideranno non solo per lo storico trofeo, ma anche nelle altre sette corse che inizieranno dalle 20.40.

L’analisi tecnica parte dalla prova più importante, il Gran Premio Città di Cesena, con sette cadetti in scena impegnati sulla selettiva distanza del doppio chilometro che ha tutte le caratteristiche per essere una ghiotta occasione per Fragola Di No, gratificata da un comodo numero uno e guidata da uno dei beniamini della tribuna cesenate, il modenese Marco Stefani. Al post due scalda i motori anche il toscano Frankie Lj: il training di Holger Ehlert e le redini in mano a Roberto Vecchione rappresentano un binomio di sicura qualità.

Freyr Di Venere, proposta targata Gocciadoro, sarà invece chiamato a riscattare defaillance recenti e risalire le fila delle gerarchie generazionali lasciando a Fenice Del Ronco, altra allieva di Holger Ehlert interpretata da Antonio Di Nardo e a Fabergè Bi e Maurizio Cheli, il compito di ravvivare il confronto.

Riguardo alle altre corse, sarà l’Associazione Tribunato di Romagna ad aprire la serata alle 20:40, con una corsa nel segno della leva 2022 e i top driver pronti a scaldare la platea. Le coppie Giosuè Truppo/Gocciadoro, Galileo Amg/Vecchione e Giunone/Di Nardo sono i nomi che si dividono i favori di un intricato pronostico. Alla seconda, corsa che ricorda l’allevatore Glauco Sapignoli, è atteso un confronto tra sette puledri che inseguono la prima vittoria in carriera, con il finnico Wild Sky in pole per il primo gradino del podio.

La terza corsa sarà nel segno dei gentlemen, su tutti Dakota Grim che con il leader nazionale Matteo Zaccherini forma una coppia dalle considerevoli chance in chiave vittoria.

Alla quarta, spazio alle femmine di quattro anni, con Fujiko Font e Gocciadoro in probabile fuga inseguiti da Furia Love Baldo e Fortana Si, mentre alla quinta la sfida sarà per miler di classe nel nome di Roberto Andreghetti: si preannunciano due giri di pista al fulmicotone con Espresso Italia, che andrà a caccia di Estasi Di No e City Lux.

La corsa che ricorda Bruno Pasini, per anni vicepresidente della Società Cesenate Corse al Trotto, è un preambolo al Gran Premio di ottimo livello, in pista saranno i tre anni con Gisel Amg seriamente candidata alla vittoria e, in ordine di preferenza, Galassia Cr, Gattuso e Ghibbs Francis.

La chiusura della serata vedrà infine l’esperienza dei cavalli anziani e la curiosità di rivedere all’opera Catman di Celle, che dopo una lunga parentesi a casa Gocciadoro cambia training center passando presso Gennaro Casillo e, di conseguenza, ad una nuova partnership con Antonio Di Nardo.