Domani il convegno internazionale su Pio VII

L’anno chiaramontiano, indetto per il bicentenario della morte del papa cesenate Pio VII, approda al secondo appuntamento previsto dalla ricca programmazione definita dalla Diocesi di Cesena-Sarsina, in accordo con l’Abbazia di Santa Maria del Monte, l’Amministrazione comunale di Cesena e la Biblioteca Malatestiana. Domani, nell’Aula Pïana della Malatestiana, si terrà il convegno internazionale sul tema Pio VII Chiaramonti (1800-1823). Le svolte di un pontificato, con due sessioni di lavoro: la mattutina, con inizio alle 9:30, e la pomeridiana, a partire dalle 15:30. Dopo i saluti istituzionali del Vescovo della Diocesi di Cesena-Sarsina Douglas Regattieri, di Dom Mauro Maccaronelli, Abate dell’Abbazia di Santa Maria del Monte, del Sindaco Enzo Lattuca, del Direttore scientifico della Malatestiana Paolo Zanfini, di Sibilla D’ottaviano Chiaramonti, pronipote del pontefice cesenate, si alterneranno dieci relatori di chiara fama, chiamati ad affrontare e approfondire taluni aspetti del pontefice e del pontificato: dal bilancio storiografico di due secoli di studi all’inquadramento di un’età complessa e difficile, che ha visto la Chiesa compressa fra Napoleone e Restaurazione, in un mare di questioni e problemi ove la barca di Pietro ha potuto mantenere la rotta e approdare, pur non priva di danni, grazie all’eroica e ferma guida del suo nocchiere.