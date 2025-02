Domani la poetessa. Monica Guerra alla Malatestiana

Monica Guerra sarà ospite di Poesis Aps per l’incontro alla sala lignea della biblioteca Malatestiana di domani alle 17. La poetessa faentina in un dialogo con Stefano Simoncelli leggerà alcune liriche e parlerà del fare poesia. Una poesia quella di Monica Guerra priva di fronzoli, minimalista se vogliamo e limitata all’estremo ma comunque molto evocativa. Suoi testi sono tradotti in inglese, spagnolo, russo, ucraino e romeno e sono presenti in diverse antologie e pubblicazioni monografiche. Monica Guerra cura laboratori di poesia e di traduzione, letture e presentazioni. Numerose sono le sue pubblicazioni, alcune monografiche sono: Entro fuori le mura (Arcipelago Itaca, 2021); Nella moltitudine (Il Vicolo, 2020); Sulla Soglia /On the Threshold (Samuele Editore, 2017); Sotto Vuoto (Il Vicolo, 2016); Il respiro dei luoghi (Il Vicolo 2014). Ingresso libero.