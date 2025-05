Domani la ‘Shopping night’. Vetrine illuminate e spettacoli in centro

‘Shopping night Cesena - Spring Edition’ è il nome della formula 2025 dei venerdì sera di spettacoli e negozi aperti nel centro storico di Cesena. L’appuntamento musica dal vivo e vetrine illuminate, oltre che con le bellezze artistiche e culturali della città, è per domani dalle 19.30 fino alle 23.30. Un’occasione per fare acquisti nel cuore di Cesena e passeggiare godendo di tutte le attrattive della nostra città.

Per gli amanti dello shopping, confermata la gift card nelle attività aderenti che darà diritto ad uno sconto di 5, 10 o 15 euro in base all’acquisto che sarà fatto. Ma non basta. Nel corso della stessa serata per le vie e le piazze saranno disseminati vari buoni (QrCode) che valgono altrettanti biglietti gratuiti per assistere al concerto dei Rockin’1000 che il 26 e il 27 luglio si terrà all’Orogel Stadium ‘Dino Manuzzi’.

Molto ricco e variegato come al solito il programma degli spettacoli. Dopo essere stata lanciata per la prima volta il 29 novembre dello scorso anno, dalle ore 19:30 alle ore 23:30 la ‘Shopping Night’ tornerà ad animare tutte le vie e le piazze del centro cittadino con negozi aperti, vetrine illuminate, musica dal vivo della Retromarching band, dj set, e il concerto in piazza della Libertà del gruppo ‘Zebra e pois’. L’evento, organizzato dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni che compongono il tavolo ‘InCesena’ (Cna, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti), è proposto assieme a ‘Wow events’, Service Fest Cesena, Carol style coach & interior relooker.

Il clima di festa si respirerà già dal pomeriggio di domani, quando i vicoli del centro storico si trasformeranno in un’avvincente caccia al tesoro. Il premio è rappresentato da alcuni biglietti per partecipare al concerto Rockin1000, che a luglio farà ballare lo Stadio Manuzzi. I ticket saranno nascosti in diversi punti del centro. Le foto dei luoghi in cui sono stati nascosti i biglietti verranno pubblicate sulle pagine social del Comune di Cesena (Instagram e Facebook). Il consiglio degli organizzatori per i partecipanti alla caccia al tesoro: "se riconoscete uno dei posti, raggiungetelo subito per recuperare il buono, valido per due biglietti gratuiti. Non perdete l’occasione di vivere un’esperienza unica e ballare al ritmo di Rockin1000".