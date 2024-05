Domani la Supercoppa. Subito dopo il tecnico

Manca poco. Domani alle 17.45 si alzerà il sipario sull’ultimo atto ufficiale del Cesena edizione 2023/24. Edizione gran riserva super barricata, verrebbe da dire, visti i risultati messi in campo dalla band di mister Domenico Toscano, che sul prato di casa dell’Orogel Stadium andrà a caccia della ciliegia sulla torta, la Supercoppa di categoria da alzare al cielo della Romagna, in una location nella quale negli ultimi tempi ci si è comunque già divertiti parecchio.

Di fronte ci sarà la Juve Stabia, reduce dal sonoro ko 4-1 rimediato in casa contro il Mantova che a sua volta era invece stato sconfitto a domicilio 2-1 dal Cesena.

Dunque conti alla mano, se i bianconeri arpionano almeno un pareggio chiudono in bellezza e magari lanciano di nuovo in aria il loro tecnico, come successe il 30 marzo dopo la vittoria col Pescara che valse la matematica promozione in B.

Il tecnico, quindi. Con lui si torna all’inizio del discorso: manca poco. Poco tempo prima di conoscere i destini del traghettatore bianconero che a oggi ha ancora un anno di contratto garantito in Romagna.

Sul tema, dopo un mese e mezzo di silenzio, era intervenuta giovedì anche la società stessa che in un post si era detta stupita di tanto interesse nei confronti delle sorti dell’allenatore, annunciando in ogni caso che appena messa alle spalle anche l’ultima gara ufficiale, avrebbe lavorato sulla questione, comunicando poi quanto dovuto.

Messe da parte le frasi di circostanza e detto che in ogni caso un primo incontro tra le parti sarebbe comunque già avvenuto, restano i fatti inconfutabili: trascorse le prossime ore e sgombrato il campo da qualsiasi tema di calcio giocato, la partita si dovrà per forza giocare negli uffici. Senza melina, per il bene di tutti. Perché le settimane passate dal 30 marzo a oggi non le restituisce più nessuno, perché prima si sistema la casella dell’allentare, prima si passa a quelle della squadra e perché ad attendere risposte sono in tanti. Tutti quelli che hanno il bianconero nel cuore.

Ai quali domani chi scenderà in campo, proverà a fare il regalo della staffa.