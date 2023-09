Domani l’addio a Pier Paolo Rossi

Saranno celebrate nella chiesa del cimitero di Cesena, sabato alle 9, le esequie di Pier Paolo Rossi, 81 anni, spentosi a Bergamo, dove viveva con la famiglia. Nato a Borello, aveva mantenuto solidi rapporti amicali con i compaesani e il legame con la terra nativa, tanto da avere una casetta nelle colline di Monte Cavallo dove tornava spesso. Laureato in Ingegneria a Bologna nel 1967, aveva fondato la Società R.Teknos, eseguendo indagini diagnostiche e progettazione di interventi di consolidamento strutturali dei più importanti monumenti in Italia e nel mondo: dalla Torre di Pisa al Tempio di Luxor in Egitto.