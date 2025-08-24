Civiltà contro cafonate
Civiltà contro cafonate
Domani l'addio a Renata Gallina, storica bagnina
24 ago 2025
GIACOMO MASCELLANI
Cronaca
Domani l’addio a Renata Gallina, storica bagnina

E’ morta ad 82 anni, nel suo stabilimento tanti vip come Dario Fo e Franca Rame.

Domani si terranno i funerali di Renata Gallina, la donna nota in città per aver gestito uno stabilimento balneare che porta il suo nome, nella spiaggia di Cesenatico centro Levante. Renata si è spenta giovedì all’età di 82 anni, lascia i figli Dino e Marco, il fratello Alberto, i nipoti Linda, Dora, Camilla e Nicola, le nuove Silvia e Paola, oltre a molte persone care e che la stimavano. Renata la conoscevano in tanti e nel suo Bagno Renata ha ospitato molti vip e personalità, come Dario Fo e Franca Rame, dei quali era amica. Suo marito Gianni Golinucci è stata un’altra persona che ha lasciato un ricordo importante in città, essendo stato a lungo il ragioniere capo del Comune di Cesenatico e grande amico di Primo Grassi, il padre del turismo in riviera. Il primogenito di Renata e Gianni, Dino Golinucci, è stato per diversi anni assessore del Comune di Cesenatico e oggi gestisce una tabaccheria in viale Trento con la moglie Silvia; il secondogenito Marco Golinucci è rimasto al fianco della madre nella gestione del Bagno Renata, che conduce assieme alla moglie Paola. Il funerale domani si terrà alle 15, quando la salma sarà accompagnata dall’ospedale Marconi al cimitero in via Mazzini. Per volontà della famiglia le offerte saranno devolute allo Ior, l’Istituto oncologico romagnolo.

g. m.

