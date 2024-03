Domani l’inaugurazione della nuova sede FdI: "La intitoleremo a Giuseppe Anelli"

Domani alle 11 in via Pascoli 4 a Savignano sul Rubicone verrà inaugurata la nuova sede di Fratelli d’Italia.

"Sarà la casa dei savignanesi che non si rassegnano alla malagestione della sinistra – dice la coordinatrice Kitty Montamaggi (foto) –. Non sarà soltanto un punto di riferimento fisico, ma uno stimolo di energie positive per Savignano. L’apertura testimonia la sempre maggior forza del partito guidato da Giorgia Meloni, che alle politiche del 2022 fu il più votato in città, con oltre il 27% delle preferenze".

La sede sarà intitolata all’architetto Giuseppe Anelli, che tutti chiamavano affettuosamente Geppe, storica figura del centrodestra romagnolo e marito di Kitty Montemaggi, scomparso a inizio anno.

"Geppe credeva nella politica come servizio alle persone – aggiunge la coordinatrice – e sarebbe stato felice di essere ricordato in un luogo in cui i cittadini possono essere protagonisti della politica".

e. p.