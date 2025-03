Domani l’inaugurazione dello studio Agostini e Confcommercio

Domani in via Nino Bixio, sulla vena Mazzarini, apre ufficialmente un nuovo ufficio dedicato alla sicurezza, alla medicina sul lavoro e alla formazione delle imprese. Il progetto è a cura dello Studio Elaborazioni paghe del consulente del lavoro Mauro Agostini, in collaborazione con One Up Safety, azienda del gruppo Confcommercio che si occupa di sicurezza. La sinergia che si è creata fra le due realtà intende attuare un piano di sviluppo come elaborazione paghe del settore sicurezza sul lavoro.