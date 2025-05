Domani nuova manifestazione. Luci e candele per le vittime di Gaza

Ancora in piazza per Gaza. Domani, nella notte che precede la Festa della Repubblica, una ventina tra associazioni e partiti aderisce alla mobilitazione nazionale ‘L’Ultimo Giorno di Gaza’, manifestazione notturna che segue quelle del 9 e del 24 maggio, "per chiedere sanzioni immediate contro Israele".

Ritrovo alle 21 in piazza del Popolo, dove saranno accesi luci, candele, accendini e lumini "per ricordare le decine di migliaia di vittime palestinesi e trasformare la piazza in un luogo di memoria, ma anche di denuncia della complicità del nostro paese con il genocidio portato avanti da Israele".

Un documento unitario firmato da tutte le realtà aderenti all’iniziativa verrà letto domenica sera. Si chiede che il governo italiano adotti sanzioni economiche e diplomatiche contro Israele, come deliberato dalle Nazioni Unite; interrompa immediatamente ogni trasferimento di armi, tecnologie e servizi militari verso Israele; dia attuazione ai mandati d’arresto della Corte penale internazionale contro i responsabili dei crimini di guerra, a partire da Netanyahu e Gallant e sostenga il diritto del popolo palestinese all’autodeterminazione, ponendo fine all’occupazione illegale.

Partito Democratico di Cesena, Alleanza Verdi e Sinistra Cesena e Movimento 5 Stelle Cesena organizzano inoltre un pullman per partecipare alla manifestazione nazionale ‘Basta complicità. In piazza per Gaza’, che si terrà sabato 7 giugno a Roma.

"A Gaza – affermano i promotori – continua da mesi un massacro senza precedenti: migliaia di civili palestinesi sono stati uccisi sotto i bombardamenti israeliani, intere città sono state rase al suolo, mentre la popolazione è costretta alla fame e a condizioni disumane. La manifestazione del 7 giugno nasce per chiedere l’immediato cessate il fuoco, la fine delle complicità politiche, economiche e militari con l’aggressione di Israele e il rispetto dei diritti del popolo palestinese".

Il pullman partirà da Cesena (piazzale Ippodromo) sabato 7 giugno alle 6.30. Per prenotarsi occorre scrivere entro martedì 3 giugno a organizzazione@pdcesena.it, verdiesinistracesena@gmail.com