Domani poesie all'alba a San Mauro Pascoli: Giardino della Poesia

Doppio appuntamento domani a San Mauro Pascoli con il ’Giardino della poesia’, la rassegna di parole e musiche e immagini nei luoghi pascoliani sotto la direzione artistica di Miro Gori.

Si parte la mattina presto quasi al sorgere del sole alle 6 nel Giardino di Casa Pascoli con una speciale alba dedicata a Nino Pedretti: ’Al vòusi’ a ’La chèsa de témp’. Nel centenario della nascita del poeta nato a Santarcangelo, Gianfranco Miro e Annalisa Teodorani ci conducono in un viaggio tra le sue poesie accompagnati dalle musiche del duo Bertozzi clarinetto e Tura pianoforte. Ingresso libero. In caso di maltempo l’evento sarà ospitato nel Centro di Documentazione a Casa Pascoli.

Sempre domani però alle 21.15 a Villa Torlonia Parco Poesia Pascoli va in scena lo spettacolo teatro di danza promosso dall’Accademia pascoliana: ‘Le fantasme di Zvanì’. Realizzato dalla compagnia internazionale ’Mandala Dance Company’, diretta da Paola Sorressa, con la regia di Daniele Lamuraglia, filo conduttore della serata saranno i libri di Francesca Sensini. Lo spettacolo mette in scena la dimensione intima, quasi nascosta, familiare ed anche sentimentale di Giovanni Pascoli, rivelando aspetti poco conosciuti del rapporto con la femminilità in senso lato, tutti rivisitati attraverso un intreccio di testi, recitazione, musica, canto e danza. Il tema delle figure femminili, reali, immaginarie, simboliche, mitologiche, nella vita e nell’opera di Pascoli viene così reinterpretato in modo del tutto nuovo, riprendendo oltre alle poesie in italiano anche il latino e la prosa epistolare. La rappresentazione farà rivivere le donne pascoliane tra realtà e immaginazione, vita e scrittura, esaltate dalla magia del teatro nella straordinaria cornice di Villa Torlonia. La serata sarà introdotta dalla sindaca Luciana Garbuglia e da Daniela Baroncini Presidente dell’Accademia Pascoliana. Ingresso libero.

e. p.