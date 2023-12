Domani possibili disservizi alla rete idrica per lavori di riparazione a una tubatura

Domani dalle 8 alle 17 saranno possibili alcuni disservizi nella rete idrica nella zona arginale del fiume Savio in prossimità dell’attraversamento ferroviario. La rottura avvenuta giovedì è stata riparata provvisoriamente dalle squadre del pronto intervento di Hera, ma è necessario intervenire nuovamente per ripristinare completamente l’integrità della tubazione. Per la riparazione della condotta verranno effettuate delle manovre sulla rete, che potranno causare un calo delle pressioni e una possibile variazione della colorazione dell’acqua, nelle zone di Torre del Moro, Ippodromo, San Rocco e San Mauro. In caso di urgenza è gratuito e attivo il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.