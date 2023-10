Domani riapre l’edicola del Lungosavio

Torna la luce dopo quattro mesi e mezzo di buio. E di fango. Domani mattina i frequentatori della zona dell’ex Zuccherificio potranno ritrovare uno dei luoghi che da vent’anni facevano parte della loro routine e che l’alluvione del fiume Savio aveva provato a spazzare via. Domani, all’imbocco di corte Zavattini, al civico 71, a ridosso dell’inizio della galleria commerciale del Lungo Savio, riaprirà l’edicola tabaccheria ‘L’incontro’, gestita da Alessandra Caroli. "E’ un appuntamento speciale – commenta Caroli – al quale tenevamo tutti tantissimo. Punti vendita come questo sono diventati dei veri centri servizi, dove è possibile effettuare svariarti tipi di operazioni, instaurando un clima che in tanti casi è diventato familiare. Lo dimostra il fatto che tanti clienti del supermercato in questi mesi chiedevano con sempre più insistenza informazioni sulla data della nostra riapertura". L’edicola tabaccheria si era insediata all’interno della galleria dal 2003, poco dopo l’apertura del centro commerciale, diventando in fretta un rifermento per l’intera comunità. "Nei giorni scorsi – riprende Caroli – ho incontrato uno storico cliente, che passeggiava col suo immancabile quotidiano. Ci siamo salutati e abbiamo parlato dei tempi che cambiano, delle nuove tecnologie e delle edizioni digitali dei giornali. Che però non sostituiscono il fascino della carta, il piacere di sfogliare e di andare a caccia delle notizie. Mi ha detto di sbrigarmi a riaprire, che sente la nostra mancanza. Mi sono emozionata: non è quesitone di lavoro, è questione di stima, di fiducia, di punti di riferimento. Abbiamo sempre voluto rappresentare tutto questo. Stiamo per tornare a farlo". Luca Ravaglia