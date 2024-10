Domani riposo, ripresa martedì

Ultimo allenamento della settimana per i bianconeri, questa mattina, all’Orogel Stadium Manuzzi. Seduta che si svolgerà a porte chiuse, ma solo per motivi di praticità: l’apertura ai tifosi dello stadio comporterebbe comunque il dover garantire servizi e sicurezza appunto per la presenza di pubblico. Domani è prevista, invece, una giornata di riposo, la squadra si ritroverà poi martedì a Martorano, ma con orari e programma settimanale ancora da stabilire. Alla ripresa degli allenamenti martedì sarà di sicuro già presente Leonardo Mendicino che oggi terminerà il suo impegno con la Nazionale Under 19 con la seconda amichevole, dopo quella giocata giovedì scorso al Benelli di Ravenna, contro i pari età del Galles. Anche questo match si disputerà tra l’altro a due passi da Cesena, il palcoscenico sarà infatti il Mazzola di Santarcangelo. Sempre martedì potrebbe essere già a disposizione anche Joseph Ceesay, l’esterno del Cavalluccio giocherà infatti la seconda sfida del suo Gambia contro il Madagascar, dopo quella finità in parità 1-1 venerdì scorso, allo Stade El Abdi di El Jadida in Marocco. In serata dovrebbe già partire alla volta dell’Italia ed essere quindi regolarmente a disposizione di Michele Mignani il giorno dopo. Ultimo ad riunirsi ai compagni sarà invece Cristian Shpendi, atteso a Cesena per mercoledì. Il centravanti del Cavalluccio scenderà in campo, con la casacca della nazionale under 21 albanese contro i pari età dell’Armenia, partita questa valida per la qualificazione agli europei di categoria, martedì alle 18 all’Air Albania Stadium della capitale Tirana. Anche per lui, come per Ceesay, trasferta quindi vicina e già mercoledì dovrebbe essere in gruppo per preparare il delicato match di sabato all’Orogel Stadium Manuzzi contro la Sampdoria.

Andrea Baraghini