Domani saggio finale per ’Tana libera tutti’

La compagnia teatrale "Tana liberi tutti" si esibirà nel saggio finale del laboratorio tenuto dal regista e attore Michele Zizzari. L’appuntamento è domani sera alle 21, nella sede del centro ricreativo Auser Giulio Cesare di Gatteo a Mare in via Firenze. Il saggio dal titolo "Prove di scena al Foyer" è una rappresentazione aperta al pubblico, per far conoscere meglio questa realtà importante nata all’interno dell’associazione culturale giovanile "Telemaco", che coinvolge artisti assieme a persone diversamente abili.

L’ambientazione del nuovo lavoro è all’interno del bar di un teatro, frequentato da attori, personaggi curiosi, tipi strani, tutti accolti da un barman. C’è chi prende un caffè e scambia due chiacchiere, chi ne approfitta per ripassare la parte, mettendo in scena così un recital improvvisato e surreale.

Il progetto teatrale "Tana liberi tutti" nasce nel 2008 dal desiderio di creare un gruppo misto in cui coesistono giovani, anziani, artisti e persone con disabilità, all’interno del quale ognuno può condividere le proprie passioni, conoscenze ed abilità. Il progetto è basato sulla convinzione che il teatro abbia un’importante valenza pedagogica ed educativa e rappresenti un’occasione di crescita personale e di acquisizione di competenze sociali quali ascoltare, accogliere l’altro, accettare la diversità, non giudicare, esprimere sé stessi, comunicare e collaborare.

Tutte le ragazze e i ragazzi sono coinvolti in attività che consentono loro di utilizzare il tempo libero in modo costruttivo e di costruire rapporti sociali significativi, all’insegna dell’integrazione. Info al 333/3743556.

Giacomo Mascellani