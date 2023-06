Domani sera alla Sala Sozzi

Domani alle 21.15 alla Sala Sozzi del Palazzo del Ridotto di Cesena è in programma un concerto di A lessandro Carbonare Trio nell’ambito del festival ‘ClarinettoMania’. Carbonare si è esibito come come solista, in formazioni da camera e come Primo Clarinetto dell’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia dal 2003 e prima ancora dell’Orchestre National de France. In trio con Alessandro Carbonare, al corno di bassetto Giuseppe Muscogiuri, Primo Clarinetto della Fanfara della Polizia di Stato e al corno di bassetto e clarinetto basso Luca Cipriano, Primo Clarinetto della ‘Nuova Orchestra Scarlatti’ di Napoli e dell’Orchestra Roma Sinfonietta.