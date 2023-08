Domani sera torna il mercatino dell’artigianato

Domani sera torna il ’Mercatino delle pulci e dell’artigianato artistico’, che si svolge ogni lunedì sera in piazza Ciceruacchio ed in viale Anita Garibaldi. Qui si possono trovare curiosità, oggetti d’epoca, da collezione, piccole opere d’arte, modernariato e prodotti tipici dell’artigianato locale. Per entrare ancora più nel vivo, è possibile assistere alla creazione degli oggetti, eseguita dalle mani degli artigiani, come le maioliche decorate, anfore fatte al tornio a ruota, tende stampate a ruggine e tanto altro.