Domani sera un incontro di ’cuore’

Si terrà domani alle 21, nella chiesa di Sant’Agostino in piazza Aguselli l’incontro dal titolo "Ci vuole Cuore. Adulti e adolescenti: un incontro possibile?". Franco Nembrini, insegnante, saggista e pedagogista, dialogherà con genitori, insegnanti ed educatori. L’incontro è proposto dal Consultorio per la famiglia “Don Adolfo Giorgini”, Osservatorio per l’educazione, Uffici pastorali giovani, scuola, famiglia della Diocesi di Cesena-Sarsina, Caritas, Agesc, Scuola Fondazione Sacro Cuore, Liceo Scientifico Fondazione Almerici, Agesci, Il Pellicano, Var, La Comitiva, Società dell’allegria.