Domani sul lungomare ’Cena romagnola sull’aia’

C’è grande attesa a Gatteo Mare per la 6ªedizione della ’Cena romagnola Ins’l’era (sull’aia)’ che avrà luogo domani. Il tutto coordinato dall’associazioneGiulioCesare’. Le vie della località turistica verranno trasformate in una gigantesca aia dove turisti e gli abitanti della località, potranno gustare le specialità romagnole. Alle 19.30 cena romagnola in strada, mentre quattro scuole di ballo apriranno le danze sul lungomare.

Il menù dovrà essere prettamente romagnolo. Non tutti i menu degli alberghi saranno uguali, ma dovranno, come regola fondamentale, attenersi ai suggerimenti dati e cioè preparare pietanze romagnole che si usavano fare una volta soprattutto nelle campagne dai contadini: passatelli in brodo di carne, strozzapreti con salsiccia, tagliatelle, crescioni di vari tipi, piadina, salumi di mora romagnola, squacquerone, formaggio di fossa, porchetta, pinzimonio, ’sopa ingloisa’ (zuppa inglese), ciambella e contorni.

Le modalità saranno simili alla gettonatissima cena romana che viene fatta ogni anno in giugno sempre sul lungomare. Questa volta però ristretta alla Romagna e ai suoi piatti conosciuti in tutto il mondo come piadina e formaggio di fossa. Alle 22.30 gran finale con le migliori scuole di ballo della Romagna.

e.p.