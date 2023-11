Domani termina ’Donne Belle’. Ecco il catalogo

A San Mauro domani si concluderà la mostra dedicata al grande artista Ilario Fioravanti ’Donne Belle’ allestita a Villa Torlonia nel Parco Poesia Pascoli. A completamento dell’esposizione, curata da ’Il Vicolo Arte’ in occasione del centenario della nascita dello scultore, è stato realizzato un catalogo che è stato presentato al pubblico. Oltre al presidente della Regione Emilia-Romagna, sono intervenuti la sindaca Luciana Garbuglia e Marisa Zattini, curatrice dell’evento.

Il catalogo bilingue, edito da ’Il Vicolo Editore’ si apre con una citazione di Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura, in memoria dell’artista Ilario Fioravanti, tratta da un testo critico del 2015 e una carrellata di immagini dei lavori in corso, scattate durante l’allestimento. Poi, un piccolo repertorio dedicato alla visita dell’onorevole Vittorio Sgarbi e di Elisabetta Sgarbi in occasione della serata della ’Milanesiana’ a San Mauro Pascoli, durante l’esposizione della mostra. Nel libro-catalogo sono raccolti i testi istituzionali introduttivi: quello inedito a firma di Pier Giorgio Raggini, ’Donna: mistero senza fine bello!’ e ’Donne semplicemente belle’, di Marisa Zattini.

L’allestimento, curato dall’architetto Augusto Pompili è documentato dalla campagna fotografica dell’architetto-fotografo Gian Paolo Senni che, storicizzando le opere in loco, contribuisce a una ramificazione suggestiva della proposta espositiva. Una sezione speciale, introdotta da un testo di Franco Patruno, è dedicata alle fotografie di Daniele Ferroni, in bianco e nero, a documentazione dell’opera La donna della tela (2012) che si può ammirare nella sede della Bottega Pascucci, a Gambettola.

La trascrizione del dialogo fra Ilario Fioravanti e Tonino Guerra, ’Credere di credere’, rinnova l’emozione di un filmato che risale al 2007 per la regia di Marisa Zattini, conservando le colorite espressioni vernacolari di questi due straordinari ’giovani vecchi’, patrimonio della Romagna. Ingresso gratuito. Info: 0541 936070 ~ www.parcopoesiapascoli.it

Ermanno Pasolini