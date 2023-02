Domani ultimo saluto alla parrucchiera Ester Sacchetti

Cesenatico perde Ester Sacchetti (foto), la donna che per anni ha fatto la parrucchiera e gestito un salone in viale Trento. Sono molte le persone che la ricordano, anche per essere state sue clienti ed amiche. Ester si è spenta venerdì a 86 anni, lascia le sorelle Colomba, Azelia e Derna, il cognato Aureliano, i nipoti e tante persone che le volevano bene. Il funerale si terrà domani quando la salma alle 14 andrà dall’ospedale alla chiesa di San Giacomo, dove si terrà la funzione religiosa, prima dell’ultimo viaggio al cimitero di Sala.