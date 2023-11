Domenica 3 dicembre si accende il presepe

A Cesenatico si pensa già al Natale. Archiviata l’edizione 2023 della kermesse "Il pesce fa festa", il borgo di pescatori è pronto ad accendersi con tante iniziative che verranno svelate nelle prossime settimane, sviluppate attorno al Presepe della Marineria. L’accensione, un momento atteso e di grande valore emotivo e scenografico, si terrà alle 17 di domenica 3 dicembre e sarà l’occasione speciale per dare il via alle festività di fine e inizio anno, che a Cesenatico portano migliaia di turisti. Il bilancio turistico del 2023 sino ad ora è buono, tant’è che nonostante l’alluvione del 16 maggio ed i problemi delle famiglie italiane legate al caro spesa, la benzina a due euro al litro e all’aumento degli interessi dei mutui, dal 1 ° gennaio al 30 settembre Cesenatico ha tenuto bene, con un calo dell’1,9 per cento sullo scorso anno che è stato eccezionale, e di appena sotto lo 0,2 per cento rispetto al 2019, l’ultima estate prima dell’emergenza sanitaria. Settembre è stato un mese da record anche grazie ai tanti eventi sportivi, come Maratona Alzheimer, Nove Colli e Spartan Race, che hanno allungato la stagione. L’assessore al turismo del Comune di Cesenatico, Gaia Morara, commenta così il momento: "Cesenatico in questi giorni è stata piena di gente, uno spettacolo a cui è sempre difficile abituarsi. Il "pesce fa festa" è la chiusura ideale dell’estate, iniziata fra mille difficoltà e poi proseguita bene. Cesenatico ha retto, con un calo minimo dei pernottamenti, e questo credo sia il segnale della bontà del lavoro svolto in sinergia tra pubblico e privato. Stiamo programmando non solo la prossima estate, ma i prossimi anni, perché strategicamente è necessario giocare d’anticipo, potendo contare una finestra come quella natalizia che vedrà la nostra città splendere ancora".

g.m.